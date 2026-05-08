Росіяни запустили по Україні 67 БпЛА з шести напрямків — 56 дронів знищено

У ніч на 8 травня російські війська атакували Україну 67 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили та подавили 56 дронів, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 7 травня РФ атакувала Україну 67 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 56 російських безпілотників на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.