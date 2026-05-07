        ППО знешкодила 92 зі 102 російських БпЛА на півночі та сході країни

        Галина Шподарева
        7 Травня 2026 08:21
        Робота мобільної вогневої групи / Фото: Повітряне командування "Захід"
        У ніч на 7 травня російські війська атакували Україну 102 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 92 дрони, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 19:00 6 травня РФ атакувала Україну 102 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 92 російські безпілотники на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

        “Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки”, – попередили в ПС.


