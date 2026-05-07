У Підмосков’ї дрони атакували логістичний комплекс Міноборони РФ

У ніч на 7 травня у Московській області зафіксовано атаку безпілотників на виробничо-логістичний комплекс “Нара”, що належить Міноборони Росії. Об’єкт розташований у Наро-Фомінську на території військового містечка.

Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Сьогодні вночі жителі Московської області скаржилися на звуки безпілотників, вибухи та роботу протиповітряної оборони в різних районах.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, у Наро-Фомінську під атакою опинився виробничо-логістичний комплекс “Нара”, який належить Міністерству оборони РФ.

Комплекс займає площу понад 180–200 гектарів та розташований на території військового містечка №3. Об’єкт використовується для зберігання і розподілу військових вантажів та забезпечує автоматизовану логістику для російської армії.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як відзвітувало Міноборони РФ, за ніч було збито 347 українських БпЛА над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Новгородської, Орловської, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, Республіки Адигея, Республіки Калмикія, над анексованим Кримом, а також над акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.