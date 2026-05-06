        Політика

        Захарова пригрозила ударом по “центрах ухвалення рішень” у Києві у разі “зриву” параду 9 травня в Москві

        Сергій Бордовський
        6 Травня 2026 22:08
        читать на русском →
        Речниця МЗС РФ Марія Захарова / Скриншот
        Речниця МЗС РФ Марія Захарова / Скриншот

        Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про можливість удару по Києву у разі, якщо Росія вважатиме зірваними заходи до 9 травня в Москві.

        Відповідну заяву Захарова адресувала іноземним дипломатичним представництвам та організаціям у Києві.

        «МЗС Росії настійно закликає владу вашої країни / керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до цієї заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Києва персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян», — заявила вона.

        Реклама
        Реклама

        У МЗС РФ також заявили про «неминучість нанесення ЗС РФ удару у відповідь по Києву, зокрема по центрах прийняття рішень», якщо Україна нібито реалізує «терористичні задуми» під час святкування 9 травня.

        4 травня Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило так зване «перемир’я» на 8–9 травня. Тоді ж російська сторона пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва у разі «зриву» параду в Москві.

        Після цього президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження «режиму тиші» з 00:00 6 травня. Водночас, за даними української сторони, Росія продовжила обстріли території України.

        6 травня Зеленський також заявив, що Росія останніми тижнями перекидає системи ППО з інших регіонів для посилення захисту Москви перед парадом 9 травня.

        «Російське керівництво не готується до припинення вогню і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію», — сказав президент України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov