Захарова пригрозила ударом по “центрах ухвалення рішень” у Києві у разі “зриву” параду 9 травня в Москві

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про можливість удару по Києву у разі, якщо Росія вважатиме зірваними заходи до 9 травня в Москві.

Відповідну заяву Захарова адресувала іноземним дипломатичним представництвам та організаціям у Києві.

«МЗС Росії настійно закликає владу вашої країни / керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до цієї заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Києва персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян», — заявила вона.

У МЗС РФ також заявили про «неминучість нанесення ЗС РФ удару у відповідь по Києву, зокрема по центрах прийняття рішень», якщо Україна нібито реалізує «терористичні задуми» під час святкування 9 травня.

4 травня Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило так зване «перемир’я» на 8–9 травня. Тоді ж російська сторона пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва у разі «зриву» параду в Москві.

Після цього президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження «режиму тиші» з 00:00 6 травня. Водночас, за даними української сторони, Росія продовжила обстріли території України.

6 травня Зеленський також заявив, що Росія останніми тижнями перекидає системи ППО з інших регіонів для посилення захисту Москви перед парадом 9 травня.

«Російське керівництво не готується до припинення вогню і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію», — сказав президент України.