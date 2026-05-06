В Україні змінили правила виїзду за кордон для жінок на держслужбі

Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.

Реклама

Реклама

Водночас зміни не стосуються найвищих посадових осіб держави та керівництва ключових органів влади. Для них правила виїзду залишаються без змін.

Обмеження продовжать діяти, зокрема, для членів уряду, керівництва міністерств і центральних органів виконавчої влади, Офісу президента, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Національного банку, народних депутатів, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу генпрокурора, а також керівників державних підприємств і державних органів загальнодержавного рівня.

За словами Свириденко, такі правила мають забезпечити безперервну роботу державних інституцій під час воєнного стану.