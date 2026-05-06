Берлін знову заборонив російську та радянську символіку 8 і 9 травня

Поліція Берліна запровадила обмеження на використання радянської та російської символіки біля трьох радянських військових меморіалів у місті 8 і 9 травня.

Про це повідомляє DW із посиланням на адміністративну постанову поліції Берліна.

Обмеження діятимуть із 8 травня 06:00 до 9 травня 22:00 у районах Трептов-Кепенік, Мітте та Панков. У цих зонах заборонено носіння військової форми та знаків розрізнення, демонстрацію літер Z і V, георгіївських стрічок, прапорів РФ, СРСР, Білорусі та Чечні, а також портретів їхніх керівників.

Також під заборону потрапили російські військові й маршові пісні, зокрема «Священная война», а також будь-які дії, що можуть трактуватися як підтримка війни Росії проти України.

Поліція зазначає, що символи, які раніше вважалися історичними або нейтральними, після початку повномасштабної війни РФ проти України набули іншого значення через їхнє використання російською пропагандою.

Окремо у постанові наголошується, що демонстрація такої символіки може мати залякувальний характер для українських біженців, які проживають у Берліні.

Заборона поширюється на всіх присутніх у зонах обмежень, незалежно від участі в акціях. Виняток зробили для дипломатів і ветеранів Другої світової війни. Для ветеранів дозволили носіння форми, знаків розрізнення та георгіївських стрічок.

Подібні обмеження Берлін запроваджує щороку з 2022 року. У попередні роки поліція фіксувала численні порушення заборон і вилучала російську та радянську символіку біля меморіалів.