Папа Лев XIV відкриє нову вежу Саграда Фамілія

Папа Римський Лев XIV у червні відвідає Іспанію та проведе месу у знаменитій базиліці Саграда Фамілія в Барселоні, повідомляє AFP з посиланням на програму візиту, оприлюднену Ватиканом.

Шестиденна поїздка триватиме з 6 до 12 червня. Меса у Саграда Фамілія відбудеться 10 червня – у 100-ту річницю смерті архітектора Антоніо Гауді, якого Католицька церква у 2025 році проголосила «преподобним», що є першим етапом на шляху до канонізації.

Під час церемонії також планують офіційно відкрити нову та найвищу вежу базиліки, яка є однією з головних архітектурних пам’яток Іспанії.

Під час візиту Папа зустрінеться з королем Іспанії Філіпом VI, прем’єр-міністром Педро Санчесом, а також проведе масштабну месу просто неба у центрі Мадрида.

У Барселоні Лев XIV також має очолити молитовне чування на Олімпійському стадіоні. Після цього він вирушить на Канарські острови — один із ключових пунктів міграційного маршруту до Європи.

Очікується, що візит збере великі натовпи. Для забезпечення безпеки іспанська влада залучить понад 13 тисяч поліцейських і співробітників цивільної гвардії.

Це буде третя закордонна поїздка Лева XIV у 2026 році та четверта після його обрання Папою у травні 2025 року.