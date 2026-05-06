На місці удару по дитсадку у Сумах знайшли тіло жінки

6 травня російські війська атакували Суми безпілотниками. Унаслідок двох влучань спалахнула пожежа в будівлі дитячого садка, загинула жінка.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“На місці влучання російських БпЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували”, – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, наразі відомо про двох постраждалих жінок. Поліцейські евакуювали поранених та передали їх медикам, а також допомагали іншим громадянам залишити небезпечну територію.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.