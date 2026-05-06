        Події

        На місці удару по дитсадку у Сумах знайшли тіло жінки

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 13:04
        читать на русском →
        Пожежа у дитсадку в Сумах / Фото: Нацполіція
        Пожежа у дитсадку в Сумах / Фото: Нацполіція

        6 травня російські війська атакували Суми безпілотниками. Унаслідок двох влучань спалахнула пожежа в будівлі дитячого садка, загинула жінка.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        “На місці влучання російських БпЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        За даними поліції, наразі відомо про двох постраждалих жінок. Поліцейські евакуювали поранених та передали їх медикам, а також допомагали іншим громадянам залишити небезпечну територію.

        На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

        Рятувальники та поліція на місці удару по Сумах / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov