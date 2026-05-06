СБУ затримала керівника Житомирського ТЦК, якого підозрюють у хабарях за “непризов”

Служба безпеки затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні хабарів за уникнення мобілізації. Посадовець отримував гроші від місцевого підприємця за “бронювання” працівників від перевірок.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, керівник Житомирського обласного ТЦК та СП налагодив механізм систематичного одержання грошей від власника регіональної компанії.

“За отримані хабарі він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав “забронювати” від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів”, – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ затримали керівника ТЦК після отримання чергової суми хабаря.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.