У Миколаєві затримали рецидивіста, який коригував удари РФ — СБУ

У Миколаєві затримали чоловіка, який на замовлення РФ коригував удари по місту. Він передавав ворогу координати Сил оборони.

Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, фігурантом виявився місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за розбій і викрадення авто.

Після звільнення він шукав «швидкі заробітки» у телеграм-каналах і потрапив у поле зору російських спецслужб. За обіцянку винагороди чоловік об’їжджав місто, виявляв місця базування українських військових та позначав їхні координати на мапах.

У разі виявлення потенційних цілей він проводив додаткову розвідку, зокрема з’ясовував кількість особового складу, техніки та особливості місцевості. Зібрану інформацію передавав російському куратору через анонімний чат.

Правоохоронці викрили фігуранта та затримали його після убезпечення відповідних локацій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.