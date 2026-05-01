Чому РФ не може наступати у дельті Дніпра — дані АТЕШ

Російські війська не можуть вести наступ у дельті Дніпра на Херсонщині через нестачу катерів. Українські дрони знищують плавзасоби, а поповнення не надходить.

Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ». За даними агента з підрозділів 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ, у районі островів дельти Дніпра поблизу Херсона майже не залишилося швидкісних катерів.

Як зазначає джерело, українські дрони системно знищують плавзасоби, тоді як нових катерів не надходить. Через це кожен вихід на воду стає ризикованим.

Реклама

Реклама

Острови фактично відрізані: перекидання особового складу та боєприпасів через протоки ускладнене, ротація затримується, а постачання зривається. Частина катерів виходить з ладу через зношення та неналежне обслуговування.

Інформацію передано Силам оборони України.