Двох військових Харківського обласного ТЦК затримали під час спроби отримати 250 тисяч гривень

На Харківщині правоохоронці затримали двох військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час спроби отримання неправомірної вигоди.

Про це сьогодні повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП. Подія відбулася 21 травня, про неї стало відомо сьогодні, 1 червня.

За даними відомства, слідчі задокументували, як фігуранти запропонували військовозобов’язаному за 250 тисяч гривень вплинути на посадових осіб ТЦК для вирішення питань, пов’язаних із призовом на військову службу, без законних підстав.

Вимагали 250 тис грн за службу в тилу – на Харківщині підозрюють двох посадовців РТЦК / Фото: Офіс Генпрокурора

Для оформлення служби в тиловому підрозділі було підготовлено висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах, уточнили в Офісі Генпрокурора.

Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено документи та мобільні телефони. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також їх відсторонено від займаних посад.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями 369-2 та 332 Кримінального кодексу України.

У ТЦК зазначили, що тривають слідчі дії, а правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

У Харківському обласному ТЦК та СП наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції та сприятимуть всебічному розслідуванню. Там також зазначили, що підозрюваним загрожує передбачене законом покарання.