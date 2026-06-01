Президент Угорщини відмовився йти з посади

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд має намір усунути президента Тамаша Шуйока шляхом внесення змін до Основного закону країни, пише index.hu.

Заява пролунала після зустрічі Мадяра, міністра юстиції Марти Герег та президента. Раніше глава уряду встановив для Шуйока дедлайн до 31 травня для добровільної відставки, однак президент відмовився залишати посаду.

Під час пресконференції Мадяр заявив, що президент має не лише підписувати закони чи брати участь у протокольних заходах, а й бути гарантом єдності нації та демократичного функціонування державних інституцій. За словами прем’єра, під час президентства Шуйока неодноразово підривалася довіра до демократичних інститутів, тоді як глава держави обирав мовчання.

Мадяр також зазначив, що у разі відставки або усунення президента його повноваження тимчасово перейдуть до голови парламенту до обрання нового глави держави. Він запевнив, що цей процес не вплине на отримання Угорщиною коштів Європейського Союзу.

Мадяр також розкритикував кадрові призначення останніх років. Він нагадав, що Тамаш Шуйок перейшов на посаду президента з Конституційного суду, а колишній генеральний прокурор Петер Польт очолив Конституційний суд після цього.

Прем’єр вважає, що необхідні законодавчі зміни можуть бути ухвалені приблизно за місяць. Водночас він звинуватив партію Фідес у спробах спровокувати конституційну кризу.

Термін, який Мадяр встановив для добровільної відставки президента, сплив 31 травня. Того ж дня ввечері Тамаш Шуйок заявив, що не бачить конституційних підстав для свого звільнення і тому не має наміру залишати посаду.