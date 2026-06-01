Холод відступає: коли Україну накриє перша літня спека

Перший тиждень червня принесе в Україну потепління після аномально холодного завершення весни. Наприкінці тижня температура місцями підніметься до +29 градусів, однак разом зі спекою повернуться грози.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Аномально холодна погода, яка утримувалася в Україні наприкінці травня, поступово відступає. Уже з понеділка температура почне підвищуватися, а до вихідних у частині регіонів встановиться майже літня спека.

На початку тижня денна температура становитиме +17…+22 градуси, однак уже до кінця робочого тижня підвищиться майже на 10 градусів. За словами Кібальчича, температурні показники повернуться до середніх багаторічних значень, характерних для початку літа.

Найтеплішими днями тижня стануть п’ятниця та субота. У п’ятницю повітря прогріється до +24…+29 градусів, а в суботу в більшості областей очікується +22…+28 градусів.

Переважно суха та тепла погода утримається до другої половини тижня. Водночас уже на вихідних ситуація зміниться: через проходження атмосферного фронту у більшості регіонів прогнозують дощі та грози.

У неділю опади охоплять значну частину території країни. Подекуди можливі грози, град та шквали до 15–20 м/с.