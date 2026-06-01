        Події

        Восьмеро людей постраждали на Чернігівщині через атаку російських БпЛА, серед них троє дітей

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 08:51
        читать на русском →
        Насладки атаки російських БпЛА у Чернігівській області / Фото: ДСНС
        Насладки атаки російських БпЛА у Чернігівській області / Фото: ДСНС

        У ніч з 31 травня на 1 червня у Чернігівській області внаслідок російського удару безпілотниками травмовано восьмеро людей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури.

        Реклама
        Реклама

        У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватний будинок.

        Внаслідок російської атаки травмовано восьмеро людей, серед яких троє дітей.

        Рятувальники ліквідовували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об’єктах інфраструктури та транспортних засобах.

        Пожежі на місці ударів російських БпЛА на Чернігівщині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov