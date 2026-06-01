Восьмеро людей постраждали на Чернігівщині через атаку російських БпЛА, серед них троє дітей

У ніч з 31 травня на 1 червня у Чернігівській області внаслідок російського удару безпілотниками травмовано восьмеро людей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури.
Про це повідомили в ДСНС України.
У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури.
У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватний будинок.
Внаслідок російської атаки травмовано восьмеро людей, серед яких троє дітей.
Рятувальники ліквідовували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об’єктах інфраструктури та транспортних засобах.