        Ярослава Магучіх виграла “золото” Діамантової ліги на старті літнього сезону

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 08:37
        Ярослава Магучіх / Фото архівне: Reuters
        Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги з легкої атлетики в марокканському Рабаті. Це був її перший старт у літньому сезоні 2026 року.

        Про це пише Суспільне Спорт.

        На Діамантовій лізі з легкої атлетики Магучіх подолала висоту 1,97 метра та здобула золоту нагороду. Спортсменка із другої спроби взяла висоту 1,97 метра. Після цього стрибунка намагалася покращити свій результат — замовляла висоти 2,00 та 2,02 метра, однак не змогла їх подолати.

        У секторі стрибків у висоту Україну також представляла Юлія Левченко. Вона подолала планку на висоті 1,91 метра та посіла четверте місце.

        Австралійка Елеанор Паттерсон із результатом 1,94 метра стала другою, а сербська спортсменка Ангеліна Топич із таким самим результатом посіла третє місце.

        У 2026 році Ярослава Магучіх продовжила серію перемог до п’яти стартів поспіль. Чотири золоті нагороди вона здобула під час зимового сезону, зокрема стала чемпіонкою світу та України в приміщенні.

        Найкращим результатом Магучіх у сезоні залишаються 2,03 метра, які вона показала на старті у Львові. Також цього року спортсменка двічі долала висоту понад два метри — по 2,01 метра на змаганнях у Карлсруе та Чемпіонаті світу-2026 у приміщенні.


