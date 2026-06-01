Ярослава Магучіх виграла “золото” Діамантової ліги на старті літнього сезону

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги з легкої атлетики в марокканському Рабаті. Це був її перший старт у літньому сезоні 2026 року.

Про це пише Суспільне Спорт.

На Діамантовій лізі з легкої атлетики Магучіх подолала висоту 1,97 метра та здобула золоту нагороду. Спортсменка із другої спроби взяла висоту 1,97 метра. Після цього стрибунка намагалася покращити свій результат — замовляла висоти 2,00 та 2,02 метра, однак не змогла їх подолати.

У секторі стрибків у висоту Україну також представляла Юлія Левченко. Вона подолала планку на висоті 1,91 метра та посіла четверте місце.

Австралійка Елеанор Паттерсон із результатом 1,94 метра стала другою, а сербська спортсменка Ангеліна Топич із таким самим результатом посіла третє місце.

У 2026 році Ярослава Магучіх продовжила серію перемог до п’яти стартів поспіль. Чотири золоті нагороди вона здобула під час зимового сезону, зокрема стала чемпіонкою світу та України в приміщенні.

Найкращим результатом Магучіх у сезоні залишаються 2,03 метра, які вона показала на старті у Львові. Також цього року спортсменка двічі долала висоту понад два метри — по 2,01 метра на змаганнях у Карлсруе та Чемпіонаті світу-2026 у приміщенні.