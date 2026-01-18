Магучіх відкрила сезон у Львові: й одразу рекорд!

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх із рекордом перемогла на турнірі імені українського легкоатлета Олексія Дем’янюка, який відбувся у Львові.

Зіркова українка з першої спроби взяла висоту 1,91, чого вже вистачило для перемоги. Далі вона продовжила стрибати і взяла з третьої спроби висоту 2,03, побивши свій же попередній рекорд змагань, який становив 2,01.

24-річна Магучіх першою зі спортсменок у світі взяла висоту 2,00 м у 2026 році. Для неї це був перший старт у сезоні, а легкоатлетка вперше за три роки відкрила сезон в Україні.

“Чому вирішила стартувати в Україні? За майже 4 роки подорожей туди-сюди нудьгувала за домом, тому цього року підготовку проводжу вдома. Тому відкриття сезону вдома. Буду виступати на чемпіонаті України в лютому”, – сказала після змагань Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх є олімпійською чемпіонкою Парижа, а також однією з найкращих легкоатлеток світу.

Минулого сезону вона виграла чемпіонат Європи в приміщенні, виборола бронзові медалі на двох чемпіонатах світу на відкритому повітрі та в приміщенні, а також взяла срібло у фіналі Діамантової ліги.