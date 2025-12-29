Ярослава Магучіх відкриватиме змагальний рік в Україні

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх уперше за останні три сезони розпочне змагальний рік в Україні. Свій перший офіційний старт у 2026 році вона проведе в січні на національному турнірі, повідомляє Суспільне.

Зимовий сезон у легкій атлетиці стартує в січні, і українська стрибунка відкриватиме його 17 січня у Львові на Меморіалі Олексія Дем’янюка. Востаннє Магучіх починала сезон в Україні у 2023 році, коли виграла цей турнір із результатом 2,00 м.

Також спортсменка підтвердила, що виступить на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні — вперше з 2021 року. Тоді в Сумах вона виборола золоту медаль зі стрибком на 2,00 м.

Магучіх зазначила, що підготовка до сезону вже триває, а головними міжнародними стартами 2026 року для неї стануть абсолютний чемпіонат світу та чемпіонат Європи, які відбудуться у Будапешті та Бірмінгемі відповідно.

Підсумовуючи попередній сезон, спортсменка назвала його емоційним: у 2025 році вона здобула 10 міжнародних перемог, виборола срібло фіналу Діамантової ліги та бронзу чемпіонату світу в Токіо, а найкращими результатами стали два стрибки на 2,02 м. Магучіх наголосила, що повернення до України стало для неї важливим етапом емоційного перезавантаження перед новим змагальним роком.