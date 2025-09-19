Магучіх привернула увагу в Японії: пройшла у фінал і стала героїнею вірусних публікацій

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вийшла у фінал ЧС-2025 зі стрибків у висоту, подолавши 1,92 метра з першої спроби. Її спокій під час змагань і відпочинок у спальнику на арені викликали хвилю реакцій у японських медіа та соцмережах.

Про це пише hromadske.

У японських ЗМІ назвали Магучіх “сплячою красунею” та “сплячою королевою”. Причина – спортсменку неодноразово бачили під час сну у спальнику просто на арені, поки поруч тривають змагання.

Під час відбіркових змагань у Токіо 18 вересня Магучіх учетверте за кар’єру вийшла у фінал чемпіонату світу, стрибнувши на 1,92 метра. Звання чемпіонки світу вона відстоюватиме 21 вересня.

У коментарі Суспільному Магучіх розповіла, що перед чемпіонатом розраховувала стрибнути 1,94 чи 1,95 метра.

Проте ми прийшли та вирішили стрибати 1,92 метра. На 60% мала впевненість, що цей один стрибок – і все, на цьому завершимо кваліфікацію. Ще 40% було на те, що стрибатимемо далі, – розповіла спортсменка.

Допис одного з японських видань зібрав у X майже 9 млн переглядів і десятки тисяч реакцій, коментатори дивувалися, як спортсменка може відпочивати в напруженій атмосфері змагань. Ба більше, поки українська спортсменка відпочивала, було підтверджено її вихід у фінал.

Сама спортсменка розповіла, що знає про своє прізвисько “сплячої красуні”. Практику відпочивати між змаганнями вона почала з 2018 року, на чемпіонаті Європи.

“Мій другий тренер сказав, що потрібно розслаблятися на стадіоні, і ми вирішили купити матрац для лежання. І знаєте, після Токіо чотири роки тому я купила той спальний мішок, який також служить ковдрою для кемпінгу, оскільки в Токіо так спекотно й волого”, – розповіла Магучіх.