На Вінниччині у ДТП загинуло троє запоріжчан

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 грудня близько 4-ї години ранку на Житомирському шосе у Вінниці, повідомляє місцева поліція.

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Ford із вантажівкою MAN травми, несумісні з життям, отримали 66-річний водій легковика та дві його пасажирки — жінки віком 37 і 51 рік. Загиблі – мешканці Запорізької області.

Ще один пасажир, 36-річний чоловік, із тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні.

Реклама

Реклама

За кермом вантажівки перебував 37-річний мешканець Харківської області, він не постраждав.

Обставини та причини аварії встановлюються / Фото НацполіціяОбставини та причини аварії встановлюються / Фото Нацполіція

За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Усі обставини та причини аварії встановлюються.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик.