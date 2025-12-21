DeepState закликав до аудиту прикордонних позицій після подій у Грабовському

Моніторинговий проєкт DeepState заявив про серйозні проблеми в утриманні прикордонних позицій на прикладі села Грабовське, яке наразі перебуває в сірій зоні.

У дописі DeepState зазначається, що ситуація в Грабовському не може бути пояснена виключно «переважаючою кількістю» противника. За інформацією аналітиків, група, яка утримувала позиції в прикордонній зоні, безвідповідально ставилася до виконання завдань, а контроль за її діями фактично був відсутній.

Зокрема, йдеться про недотримання базових вимог безпеки: бійці передавали табельну зброю місцевим мешканцям, нехтували маскуванням під ворожими дронами та відкрито перебували на позиціях. Цим, як зазначає DeepState, скористався противник, який оприлюднив відповідні кадри та захопив людей у полон.

Реклама

Реклама

Аналітики наголошують, що нині Грабовське перебуває в сірій зоні, а подальший розвиток подій залежатиме від того, чи намагатиметься ворог утримувати село під ударами українських дронів.

У DeepState підкреслюють, що ситуація є сигналом до необхідності термінового аудиту прикордонних ділянок і перевірки стану оборони, аби уникнути подальших втрат і пояснень відступів спробами противника «прорвати» кордон.