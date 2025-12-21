В Україні завтра хмарно і туман, на північному сході можливий мокрий сніг

За інформацією Укргідрометцентру, впродовж доби очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, лише вдень на північному сході країни місцями можливий невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних і південних областей уночі та вранці спостерігатиметься туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень становитиме 0-5 градусів тепла. На Закарпатті та на півдні країни вночі очікується 0-5 градусів тепла, вдень – 3-8 градусів.

У нічні та ранкові години 22 грудня в більшості західних, центральних і південних областей прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

На території Київської області та в Києві 22 грудня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У столиці вночі близько 0 градусів, удень 1-3 градуси тепла.