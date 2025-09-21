Ярослава Магучіх здобула “бронзу” ЧС-2025 у стрибках у висоту, Левченко – п’ята

Фінал жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2025 завершився справжньою драмою під дощем у Токіо. Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вели боротьбу за медалі, але зупинилися на висоті у 2.00–2.02 м.

Чинна чемпіонка світу Магучіх упевнено взяла 1.93 та 1.97 м із першої спроби, проте на висоті у 2.00 один раз, а нависоті 2.02 м двічі схибила й у підсумку здобула «бронзу», розділивши третє місце з сербкою Ангеліною Топич. Юлія Левченко, яка так само подолала 1.97 м, зупинилася на 2.00 і посіла п’яте місце.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс (2.00 м), яка завдяки меншій кількості спроб випередила польку Марію Жодзік.

Фінал двічі зупиняв сильний дощ, що ускладнило умови для спортсменок, однак боротьба за нагороди тривала до останніх стрибків.

Результати фіналу (жінки, стрибки у висоту):