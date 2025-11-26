Чемпіон світу з Китаю довів невинуватість у допінгу — AIU визнала пасивне вдихання

Підрозділ з питань доброчесності у легкій атлетиці (AIU) підтвердив, що китайський стрибун у довжину Ван Цзянань отримав позитивний допінг-тест через пасивне вдихання забороненого препарату тербуталіну — і не вживав його свідомо. Після цього міжнародна організація зняла усі претензії й відмовилася від апеляції.

За даними AIU, допінг-проба спортсмена показала наявність тербуталіну після позазмагального тесту 1 листопада 2024 року. Розслідування встановило, що напередодні Ван супроводжував члена сім’ї до лікарні на процедуру небулайзера. Під час інгаляції ліки розпилюються в повітрі у вигляді дрібного туману, тож спортсмен міг випадково вдихнути частинки препарату.

CHINADA передала AIU відео з камер спостереження лікарні, яке підтвердило присутність Вана поруч із родичем під час медичної процедури. Незалежний науковий експерт також підтвердив: отримана концентрація тербуталіну у пробі відповідає саме пасивному вдиханню, а не навмисному використанню.

Після вивчення всіх матеріалів AIU заявила, що не бачить підстав сумніватися у висновках китайського розслідування, і офіційно відкликала намір оскаржувати справу.

Ван Цзянань — один із найуспішніших китайських легкоатлетів у стрибках у довжину. Він є чемпіоном світу 2022 року та багаторазовим призером міжнародних турнірів. Через допінг-справу спортсмен тимчасово опинився під загрозою дискваліфікації, але після завершення перевірки йому не призначили жодного покарання.