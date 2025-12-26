У Києві агент ФСБ намагався вбити офіцера ГУР за 50 тис. доларів: кілера затримали

У Києві СБУ запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Агент ФСБ намагався ліквідувати українського військового в центральній частині міста.

Про це повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали кілера, коли він вже дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному зі столичних закладів. За даними слідства, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Росіяни завербували зловмисника за його місцем проживання, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

За інструкцією росіян агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями. За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів та легалізацію в одній з країн ЄС.

На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучили зброю з боєприпасами та смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.