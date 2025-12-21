        Суспільство

        Юлія Свириденко: з 24 грудня кількість відключень для споживачів зменшиться

        Віктор Алєксєєв
        21 Грудня 2025 20:28
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото x.com/sstenemes
        Ілюстративне фото / Фото x.com/sstenemes

        Уряд доручив забезпечити безумовне виконання рішення щодо перенаправлення до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу на потреби населення до 24 грудня. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі.

        За її словами, йдеться про електроенергію, отриману в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це рішення має допомогти збалансувати енергосистему країни та зменшити кількість відключень для споживачів.

        Свириденко також зазначила, що уряд паралельно працює й за іншими напрямками, зокрема над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої внаслідок ворожих атак генерації, а також нарощуванням індивідуальної генерації.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини