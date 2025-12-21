Юлія Свириденко: з 24 грудня кількість відключень для споживачів зменшиться

Уряд доручив забезпечити безумовне виконання рішення щодо перенаправлення до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу на потреби населення до 24 грудня. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму дописі.

За її словами, йдеться про електроенергію, отриману в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це рішення має допомогти збалансувати енергосистему країни та зменшити кількість відключень для споживачів.

Свириденко також зазначила, що уряд паралельно працює й за іншими напрямками, зокрема над збільшенням імпорту електроенергії, відновленням пошкодженої внаслідок ворожих атак генерації, а також нарощуванням індивідуальної генерації.

