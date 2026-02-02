Додавання “генератора” в чек без попередження загрожує ресторану штрафом

Заклади громадського харчування, які включають у чеки окрему плату за використання генераторів без погодження з клієнтами, ризикують отримати штрафи. Такі дії можуть розцінюватися як порушення законодавства про захист прав споживачів.

Про це повідомили в Poster POS із посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.

Серед рестораторів активно обговорюється питання законності додавання до рахунків окремого рядка за роботу генератора.

“Якщо в чеку з’являється окремий рядок «послуга – генератор» без фактичного замовлення такої послуги, це може вважатися нав’язуванням додаткової платної послуги або введенням споживача в оману”, – йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути порушень, заклади мають заздалегідь інформувати гостей, що витрати на роботу генератора вже закладені у вартість страв або напоїв. Витрати на паливо, електроенергію та обслуговування генератора зазвичай є господарськими витратами ресторану, тому їх логічніше враховувати в ціні продукції, а не виставляти окремим рядком.

У разі відсутності попередження клієнтів заклад може бути оштрафований на суму до 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить щонайменше 85 гривень.

Довідка. Poster POS є українською компанією з автоматизації закладів HoReCa та розробником облікової програми для ресторанів, якою користуються понад 50 тисяч закладів.