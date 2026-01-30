Київ отримав першу партію генераторів від Варшави

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави — майже 60 одиниць. Обладнання вже почали розподіляти по районах столиці для підживлення критичних об’єктів і житлових будинків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, найближчими днями до столиці надійде ще одна партія допомоги. Загалом польська столиця передала Києву 90 генераторів, більшість із яких — дизельні, потужністю від 10 до 64 кВт.

Отримані джерела резервного живлення дозволять підвищити стійкість критичної інфраструктури, закладів соціальної сфери та житлових будинків. Генератори вже почали розвозити в окремі райони Києва, зокрема для живлення обладнання в будинках, де є проблеми з відновленням теплопостачання.

Кличко зазначив, що звертався до міжнародних партнерів із проханням допомогти Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженням критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. За його словами, мер міста-побратима Варшави Рафал Тшасковський особисто зателефонував і запропонував допомогу, після чого обладнання було оперативно відправлене до України.

Міський голова також нагадав, що на початку тижня Київ отримав від Польщі ще 130 генераторів різної потужності, кошти на які зібрали польські волонтери. За 10 днів майже 60 тисяч поляків пожертвували близько 2 млн євро. Перша партія цих генераторів уже прибула до столиці, наступну очікують найближчим часом.