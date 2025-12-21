Колишній лідер “Солнцевських” загинув під час перекидання човна під Москвою

У Підмосков’ї внаслідок перекидання човна загинув Віктор Аверін, якого російські медіа називають колишнім керівником кримінального угруповання «Солнцевські».

Інцидент стався напередодні на Клязьмінському водосховищі в районі міста Митищі. У човні перебували шестеро людей, серед яких Віктор Аверін та Віктор Хмарін. За інформацією Telegram-каналу «112», пов’язаного з російськими силовими структурами, Аверін став єдиною жертвою події. Його тіло підняли водолази, особу загиблого підтвердили родичі. Іншим пасажирам вдалося самостійно дістатися берега.

Російська преса називає Аверіна одним із найвідоміших кримінальних авторитетів 1990-х років і колишнім лідером «Солнцевського» угруповання.

Віктор Хмарін, який також перебував у човні, за даними розслідувального проєкту «Проект», був близьким другом Володимира Путіна з часів навчання на юридичному факультеті Ленінградського державного університету. У подальшому Хмарін контролював компанію, що постачала обладнання для «Газпрому». Він одружений з двоюрідною сестрою Путіна, а їхній син очолює державну компанію «Русгідро».