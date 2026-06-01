П’ятеро людей постраждали внаслідок удару РФ по Одесі: кадри з місця

У ніч на 1 червня росіяни двічі завдавали ударів по Одесі безпілотниками. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівля та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок нічних обстрілів постраждали п’ятеро жителів Одеси. Двох поранених госпіталізували, двом надали допомогу на місці, ще одна людина відмовилася від госпіталізації.

У результаті влучання російського безпілотника частково зруйновано перший і другий поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено фасад будівлі та балкони.

Крім того, сталися займання двох одноповерхових будинків. Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративна будівля та інфраструктура.