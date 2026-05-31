МАГАТЕ підтвердило пошкодження будівлі біля енергоблока ЗАЕС після атаки дрона

Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу Запорізької АЕС, які, за попередніми даними, були спричинені ударом безпілотника. У агентстві наголосили, що атаки на ядерні об’єкти є неприпустимими та створюють ризик ядерної аварії.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

За інформацією агентства, команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС вранці 31 травня оглянула пошкодження турбінної будівлі, яка, за даними адміністрації станції, зазнала удару безпілотника напередодні.

Реклама

Реклама

Під час огляду експерти побачили пошкодження металевого люка доступу, розташованого на кілька рівнів вище в будівлі, а також уламки та обгорілі залишки оптоволоконного кабелю на землі.

У МАГАТЕ зазначили, що зафіксовані пошкодження відповідають наслідкам удару дрона.

Агентство також звернулося з проханням надати доступ усередину будівлі для додаткового обстеження. У МАГАТЕ підкреслили, що споруда розташована безпосередньо поруч із шостим енергоблоком станції.

Під час обходу членам місії довелося перейти в укриття після того, як вони почули звук безпілотників поблизу та стрілянину, спрямовану на їхнє перехоплення.

Попри інцидент, експерти підтвердили за допомогою вимірювального обладнання, що рівень радіації на території станції залишається в межах норми.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав удар серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки.

«Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними і мають бути припинені, щоб запобігти цілком реальному ризику ядерної аварії, яка не принесе користі нікому», — заявив Гроссі.