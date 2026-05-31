Марта Костюк сенсаційно вибила Швьонтек і вперше вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. У матчі 1/8 фіналу вона у двох сетах перемогла третю ракетку світу Ігу Швьонтек із Польщі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

До поєдинку Костюк підходила на тлі серії з 15 перемог поспіль на ґрунтовому покритті. Упродовж сезону українка вже здобула титули на турнірах WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді.

Попри успішну серію, Швьонтек залишалася незручною суперницею для українки. До цього тенісистки зустрічалися тричі, і Костюк не виграла в польки жодного сету. Їхній перший очний матч відбувся саме на Ролан Гаррос у 2021 році.

У матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026 українка зуміла змінити статистику на свою користь. Перший сет проходив у рівній боротьбі та завершився перемогою Костюк з рахунком 7:5 після брейку в останньому геймі партії.

У другому сеті українська тенісистка повністю перехопила ініціативу. Після програного першого гейму на власній подачі вона виграла шість наступних поспіль і завершила матч із рахунком 6:1.

Ролан Гаррос-2026. 1/8 фіналу:

Марта Костюк (Україна, 15) — Іга Швьонтек (Польща, 3) — 2:0 (7:5, 6:1).

Після матчу Костюк зізналася, що досі не може повірити у свою перемогу.

«Я досі в шоці, перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут чотири рази і мене обігрувала три рази — це неймовірно. Я не можу повірити в це. Думаю, найважливіше, що я роблю весь цей час — намагаюся насолоджуватися. Я прокинулася зранку і подумала, який неймовірний день буде попереду, що гратиму тут проти Іги», — сказала українка.

Вона також зазначила, що хоче продовжувати отримувати задоволення від тенісу та не концентруватися лише на результатах.

Завдяки цій перемозі Костюк стала другою українською тенісисткою в історії, якій вдалося вийти до чвертьфіналу Ролан Гаррос. Першою була Еліна Світоліна, яка п’ять разів доходила до цієї стадії турніру.

Для Марти це також другий чвертьфінал на турнірах серії Grand Slam у кар’єрі після Australian Open-2024.

Наступна суперниця українки визначиться у матчі між Еліною Світоліною та швейцаркою Беліндою Бенчич.