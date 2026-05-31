“Тиха смерть”: CNN показав, як роботи замінюють українських військових на фронті

Україна дедалі активніше використовує наземних роботів і безпілотники, щоб компенсувати нестачу особового складу та стримувати російський наступ. За даними CNN, нові технології вже змінюють хід війни — від доставки боєприпасів на передову до ударів углиб території Росії.

Про це йдеться у спеціальному репортажі CNN з українського фронту.

Журналісти телеканалу побували на одному з напрямків на сході України, де російські та українські дрони фактично контролюють поле бою. Через постійну загрозу атак безпілотників пересування техніки стало вкрай небезпечним, а частину завдань почали виконувати роботизовані системи.

Реклама

Реклама

За словами українських військових, дороги до передових позицій перебувають під постійним контролем російських дронів на оптоволоконному керуванні, які практично неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

Кореспондент CNN став свідком того, як українські бійці були змушені кілька разів ховатися від ворожих безпілотників під час переходу між позиціями. За п’ять годин маршруту їх атакували або переслідували російські дрони 14 разів.

У матеріалі зазначається, що за останній рік характер бойових дій кардинально змінився. Техніка дедалі рідше використовується безпосередньо на передовій, а значну частину логістичних завдань виконують безекіпажні наземні платформи.

Такі роботи доставляють на позиції їжу, воду, боєприпаси та спорядження. Один із показаних у репортажі роботів перевозив п’ять ящиків снарядів і набоїв під час десятигодинного маршруту до лінії фронту.

За словами українських військових, автоматизація дозволяє уникнути ризику для десятків людей, які раніше були змушені виконувати такі місії особисто.

CNN також отримав доступ до нічної операції із застосуванням шести наземних ударних роботів проти російських позицій на сході України. Машинами дистанційно керували оператори з укриття, а коригування здійснювали дрони в повітрі.

Українські військові стверджують, що росіяни називають такі роботизовані атаки «тихою смертю», оскільки роботи можуть залишатися непоміченими майже до моменту удару.

Один із розробників таких систем розповів журналістам, що за результатами понад 160 операцій роботи виконали обсяг завдань, для яких раніше знадобилися б близько 2300 піхотинців. За його оцінкою, приблизно половина з них могла б загинути або отримати поранення під час штурмів.

Водночас CNN наголошує, що Україна стикається з гострою проблемою нестачі людських ресурсів. У репортажі показали військових, які майже рік безперервно перебували на передових позиціях.

Окрему увагу телеканал приділив українським далекобійним ударам по території Росії. Журналісти побували на позиціях підрозділу, який готував масований запуск близько 200 ударних дронів по російських цілях.

За словами операторів, ключовою перевагою України стала децентралізована структура виробництва та управління безпілотниками.

«У нас немає спільних центрів. Ми використовуємо десятки різних майданчиків. Програмне забезпечення дозволяє нам працювати з тисячами безпілотників», — пояснив один із командирів.

У репортажі також показали нові українські дрони, здатні нести значне бойове навантаження на відстань понад 320 кілометрів, а також дрони-приманки та реактивні безпілотники, які можуть імітувати ракети для російських радарів.

CNN зазначає, що ще два роки тому Україна просила у західних партнерів далекобійні ракети для ударів по прикордонних районах Росії, а сьогодні самостійно виробляє та запускає сотні дронів, які досягають цілей за тисячі кілометрів від фронту, включно з об’єктами в Сибіру.

На думку авторів репортажу, технологічна перевага України поки що дозволяє їй компенсувати нестачу людей та стримувати російський наступ. Водночас українські військові визнають, що перевага в сучасній війні ніколи не буває довготривалою, оскільки обидві сторони постійно адаптуються до нових технологій.