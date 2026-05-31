Сили ППО знешкодили 212 із 229 російських дронів під час нічної атаки

У ніч на 31 травня російські війська атакували Україну 229 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 212 ворожих дронів, однак зафіксовані влучання на низці локацій.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 30 травня. Російські війська застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також безпілотники «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська в Росії та Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 212 ворожих безпілотників на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях. Також падіння уламків збитих дронів відбулося на п’яти локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі України станом на ранок залишалися кілька ворожих безпілотників.

Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.