В Україні випробовують гуманоїдів для війни проти Росії — CNBC

Американська компанія Foundation Future Industries, яка займається розробкою автономних людиноподібних роботів для промислових і військових завдань, проводить випробування своїх систем в Україні. Про це повідомляє CNBC.

Компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско розробляє роботів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у важкій промисловості, так і у військовій сфері. За словами генерального директора Foundation Санкаета Патака, технологія має замінити людей на небезпечних роботах, зокрема в умовах бойових дій.

Фото: Reuters, Foundation Future Industries

Раніше цього року компанія відправила до України два гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. У Foundation стверджують, що це стало одним із перших відомих випадків використання людиноподібних роботів у зоні бойових дій. Випробування проводилися за підтримки уряду США та у взаємодії з українськими посадовцями.

Тести були зосереджені на логістичних операціях у небезпечних районах. За словами Патака, робот уже продемонстрував здатність виконувати завдання з доставки та отримання вантажів, які часто становлять ризик для військовослужбовців.

Нинішня модель Phantom MK-1 здатна перевозити вантаж масою близько 20 кілограмів, однак має обмеження щодо автономності та захисту від зовнішніх умов. Цього року компанія планує відправити до України вдосконалену модель Phantom 2, яка матиме вдвічі більшу вантажопідйомність і, за словами розробників, «надлюдські можливості».

Міністерство оборони України відмовилося коментувати проєкт. Також не надали коментарів у Міністерстві оборони США.

Foundation уже отримала державні дослідницькі контракти США на загальну суму 24 мільйони доларів для перевірки можливостей роботів у сферах інспекції, логістики та роботи зі зброєю для потреб армії, флоту та авіації. Компанія планує розпочати випробування своїх систем разом із американськими військовими протягом найближчих 12–18 місяців.

Особливу увагу до стартапу привернула участь Еріка Трампа, сина президента США Дональда Трампа, який став радником компанії зі стратегічних питань. Це викликало критику з боку окремих американських політиків, які поставили під сумнів прозорість державних контрактів Foundation.

Експерти зазначають, що війна в Україні стала одним із головних полігонів для випробування нових роботизованих та безпілотних технологій. Водночас частина фахівців сумнівається, що людиноподібні роботи виявляться ефективнішими та дешевшими за інші типи роботизованих систем на полі бою.