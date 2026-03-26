Меланія Трамп з’явилася на саміті в Білому домі у супроводі гуманоїдного робота (фото, відео)

Перша леді США Меланія Трамп з’явилася на міжнародному технологічному саміті у Білому домі разом із гуманоїдним роботом. Йдеться про модель Figure 03, яка здатна ходити та розмовляти.

Про це пише ABC News.

Робот супроводжував Меланію Трамп до Східної зали, де проходив другий день саміту за участі представників 45 країн і 28 технологічних компаній. Figure 03 вітав гостей кількома мовами та звернувся до присутніх із короткою промовою.

Після цього робот залишив залу, пройшовши коридором Білого дому. У відповідь Меланія Трамп пожартувала, що це перший гуманоїд американського виробництва, який відвідав Білий дім як гість.

Саміт відбувається в межах ініціативи “Fostering the Future Together”, яку перша леді започаткувала у вересні під час Генасамблеї ООН. Під час заходу обговорюють використання технологій, цифрову освіту та безпеку в інтернеті.

У саміті також беруть участь перші леді інших країн, зокрема Бріжит Макрон, Олена Зеленська та Сара Нетаньягу.