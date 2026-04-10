Меланія Трамп заперечила зв’язки з Епштейном і закликала до слухань у Конгресі

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що не мала жодних зв’язків із Джеффрі Епштейном. Вона також закликала Конгрес провести публічні слухання за участю постраждалих.

Про це Меланія Трамп сказала, виступаючи перед журналістами у Білому домі 9 квітня, пише Politico.

Перша леді США Меланія Трамп публічно заперечила наявність тісних зв’язків із покійним засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, назвавши відповідні твердження брехнею.

Вона наголосила, що ніколи не була подругою Епштейна. Також вона відкинула наявність дружніх стосунків із його співучасницею Гіслейн Максвелл, зазначивши, що мала лише “випадкове” електронне листування з нею, що могло бути пов’язане зі спільним соціальним колом у Нью-Йорку.

За словами Меланії Трамп, вона ніколи не знала про зловживання Епштейна щодо його жертв. Вона також заявила про існування “фальшивих” зображень і повідомлень у соцмережах, які нібито пов’язують її з ним. За її словами, такі матеріали поширюються вже багато років, однак є «повністю неправдивими».

Перша леді не відповіла на запитання журналістів щодо причин, чому вирішила порушити цю тему саме зараз. Водночас вона зазначила, що познайомилася з президентом Дональдом Трампом “випадково”, і Епштейн не мав до цього стосунку.

Президент США раніше також заперечував будь-які правопорушення у зв’язку зі справою Епштейна. Жодних доказів його причетності до схеми торгівлі людьми не оприлюднювалося, а сам Дональд Трамп заявляв, що припинив спілкування з Епштейном багато років тому.

Меланія Трамп закликала Конгрес провести публічні слухання, зосереджені на постраждалих, під час яких вони могли б свідчити під присягою. Вона наголосила, що кожна жінка повинна мати можливість публічно розповісти свою історію, а такі свідчення мають бути внесені до офіційного протоколу Конгресу.

Тим часом Комітет Палати представників США з нагляду проводить власне розслідування у справі Епштейна та вже видав низку повісток для допиту свідків. Водночас слухання відбувалися у закритому режимі, і публічних засідань щодо результатів розслідування поки не проводили.

Оприлюднення матеріалів справи Епштейна обсягом понад 3 мільйони сторінок у січні не призвело до нових арештів у США.