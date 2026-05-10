        ДСНС: поширення вогню у Поліському природному заповіднику не фіксують

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 20:53
        У Поліському природному заповіднику Житомирської області триває ліквідація лісової пожежі. Про це повідомили в ДСНС.

        Станом на 19:00 площа загоряння зменшилася до орієнтовно 300 гектарів.

        За інформацією рятувальників, поширення вогню наразі не зафіксовано. У заповіднику спостерігається тління валежника та лісової підстилки.

        У Поліському природному заповіднику триває ліквідація лісової пожежі / Фото: ДСНС

        Працівники ДСНС продовжують патрулювати територію, ліквідовувати окремі осередки займання та моніторити ситуацію за допомогою безпілотників.

        Також тривають роботи з розчищення доріг і прокладання мінералізованих смуг для недопущення повторного поширення пожежі.

        У ДСНС зазначили, що ситуація залишається контрольованою, а роботи з ліквідації пожежі продовжуються.


