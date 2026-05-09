У Чорнобильській зоні вогонь охопив 1200 га лісу: ДСНС повідомила про стан ліквідації масштабних пожеж в Україні

В Україні триває ліквідація масштабних лісових пожеж, найбільша з яких спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомила ДСНС України.

За даними рятувальників, станом на 17:00 9 травня вогонь у зоні відчуження охопив 1200 гектарів лісу.

У ДСНС зазначили, що поширенню пожежі сприяють посушлива погода та сильні пориви вітру.

До ліквідації займання залучили 374 людини, з яких 253 — рятувальники ДСНС.

У службі наголосили, що ситуація перебуває під контролем.

Крім того, пожежники продовжують гасіння лісової пожежі на території Поліського природного заповідника.

Там рятувальники та лісівники ліквідовують окремі осередки займання лісового настилу, щоб не допустити подальшого поширення вогню.

Для моніторингу ситуації використовують безпілотники, а особовий склад ДСНС проходить ротацію для безперервного виконання робіт.

Також 9 травня на Чернігівщині локалізували масштабну пожежу сухої рослинності та самосійних насаджень на території Деснянської громади.

За інформацією ДСНС, вогонь пройшов площу близько 350 гектарів.

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків займання та працюють над недопущенням повторного поширення пожеж.