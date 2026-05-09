Мессі назвав найкращого молодого футболіста світу

Ліонель Мессі заявив, що вважає Ламіна Ямала найкращим футболістом нового покоління.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо із посиланням на слова футболіста.

Мессі зазначив, що Ямал найбільше нагадує йому самого себе на початку професійної кар’єри.

«Серед нового покоління гравців, думаю, Ламін Ямал найбільше нагадує мене самого на початку кар’єри. Немає жодних сумнівів, для мене Ямал – найкращий серед цього нового покоління», — сказав аргентинець.

За словами Мессі, він високо оцінює як уже досягнення молодого іспанця, так і його потенціал у майбутньому.

У нинішньому сезоні Ямал провів 45 матчів за «Барселону», у яких забив 24 голи та віддав 18 результативних передач.

Наразі 18-річний футболіст відновлюється після травми, але невідомо, чи встигне Ямал зіграти за «Барселону» до завершення сезону.