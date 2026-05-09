Потап після розлучення з Каменських натякнув на участь у “Холостяку” та отримав хвилю критики

Репер Потап після розлучення зі співачкою Настею Каменських заговорив про можливу участь у шоу «Холостяк», однак його заява викликала хвилю іронії та критики в соцмережах.
У своєму дописі в Threads артист звернувся до ведучого проєкту Григорія Решетніка та поцікавився, як потрапити на кастинг нового сезону шоу.
«А де проходити кастинг, щоб стати наступним “Холостяком”? Грішо Решетнік, напиши мені», — написав Потап російською мовою.
Користувачі соцмереж активно відреагували на допис. У коментарях згадували перебування артиста за кордоном під час повномасштабної війни, а також критикували його через використання російської мови.
Окремі коментарі швидко стали мемами та поширилися мережею.
Крім того, 8 травня Потап відзначив своє 45-річчя в Барселоні. У соцмережах він опублікував фото з Іспанії та написав: «До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше».
Цей допис майже повністю повторює слова Насті Каменських, які вона раніше написала в соцмережі в день свого 39-річчя.
На початку травня 2026 року Потап і Настя Каменських офіційно оголосили про розлучення. За даними ЗМІ, чутки про розрив між артистами з’являлися ще торік.