Брітні Спірс добровільно лягла на лікування від алкоголю і наркотиків

44-річна співачка Брітні Спірс добровільно звернулася до реабілітаційного центру для лікування від алкогольної та наркотичної залежності. За даними джерел, вона погодилася на це після тривалих переконань з боку близьких.

Про це повідомляє TMZ. За інформацією видання, Спірс кілька днів тому прибула до реабілітаційного закладу в США. Джерела стверджують, що вона сама ухвалила рішення пройти лікування.

За словами одного зі співрозмовників, співачка усвідомила, що «дійшла до найнижчої точки». Раніше вона мала проблеми з наркотиками, зокрема з препаратом Adderall, а також із алкоголем.

У матеріалі зазначається, що однією з причин звернення до реабілітації стала справа про водіння у нетверезому стані. За даними TMZ, у березні 2026 року Спірс затримали у штаті Каліфорнія за підозрою у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані.

Джерела також повідомляють, що її діти та близьке оточення підтримують рішення про лікування. Тривалість програми наразі не визначена, але зазвичай такі курси тривають близько 30 днів і можуть бути подовжені.

Водночас зазначається, що раніше співачка вже проходила реабілітацію, однак іноді залишала програму достроково.