Ексгравець NBA стане героєм нового “Холостяка”: що про нього відомо

СТБ оголосив ім’я головного героя 15 сезону шоу «Холостяк». Ним став капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов.

В’ячеслав Кравцов — 38-річний центровий, капітан національної збірної України з баскетболу, колишній гравець NBA та рекордсмен за кількістю ігор і очок в історії збірної.

Він народився 25 серпня 1987 року в Одесі та почав займатися баскетболом у 11 років. У 2009 році подав заявку на драфт NBA, однак не був обраний, проте вже за два роки потрапив до ліги.

У сезоні 2012/2013 Кравцов провів 25 матчів за Detroit Pistons і став першим новачком клубу з-поміж не обраних на драфті, якому вдалося оформити дабл-дабл — 14 очок і 10 підбирань у матчі проти Indiana Pacers.

Його кар’єра охоплює виступи в Україні, NBA, європейських лігах та в Азії, де він здобував чемпіонські титули.

Попри спортивні досягнення, у особистому житті, за його словами, серйозних стосунків у нього не було. У 38 років він заявляє, що хоче знайти жінку, з якою зможе ділити не лише перемоги, а й повсякденне життя.