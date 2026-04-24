Більшість повернутих з полону утримувалися на території Чечні

Україна повернула з російського полону 193 військовослужбовців у межах 73-го обміну. Серед звільнених — поранені та молоді захисники, яких незаконно утримували, зокрема на території Чечні.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що обмін відбувся за дорученням президента України та став продовженням домовленостей, досягнутих під час Великоднього обміну.

Реклама

Реклама

За даними коордштабу, проти частини зі звільнених були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій / Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед визволених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема значна кількість десантників, а також бійці Військово-морських сил, територіальної оборони, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім солдатів і сержантів, звільнено також кількох офіцерів.

Більшість військових утримувалися на території Чечні. За даними штабу, проти частини з них були сфабриковані кримінальні справи, що є порушенням Женевських конвенцій.

Звільнені захисники брали участь у бойових діях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

Наймолодшому з них — 24 роки, у полон він потрапив у 2023 році на Донецькому напрямку. Найстаршому звільненому — 60 років. Двоє військових зустрінуть свій день народження вже в Україні.

У штабі зазначили, що всі звільнені пройдуть медичне обстеження, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також передбачені державою виплати.

Окремо подякували США та Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну, а також усім залученим структурам.