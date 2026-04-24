З полону РФ звільнили 193 українських захисників

В Україну повертаються 193 військовослужбовці в межах обміну полоненими. Серед звільнених є поранені та ті, проти кого Росія відкривала кримінальні справи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, додому повертаються військові Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.

Реклама

Реклама

Вони захищали Україну на різних напрямках, серед них є поранені, а також ті, щодо кого Росія відкривала кримінальні провадження.

Зеленський наголосив на важливості проведення обмінів та подякував усім, хто долучений до цього процесу.

Президент також відзначив підрозділи, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду, та міжнародних партнерів, які сприяють поверненню українців.

Він підкреслив, що Україна пам’ятає про кожного полоненого та продовжує щоденну роботу для їхнього повернення з російської неволі.

Попередній обмін відбувся на Великдень, тоді сторони передали одна одній по 175 військовополонених і по сім цивільних осіб.