Зламали руку та били шокером 60-річного чоловіка: на Волині судитимуть посадовця ТЦК

На Волині судитимуть начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті 60-річного чоловіка під час мобілізаційних заходів. За даними слідства, потерпілому зламали руку, застосували електрошокер та перцевий балончик.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району.

Слідчі встановили, що троє працівників ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя, який рибалив.

У ДБР зазначили, що чоловік уже не підлягав мобілізації за віком.

Попри це, за версією слідства, під час спроби затримання йому заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер та розпилив перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей.

Також, за даними слідства, працівники ТЦК пошкодили колеса автомобіля чоловіка, щоб він не зміг поїхати.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обвинувальний акт щодо начальника групи скерували до суду за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У ДБР додали, що матеріали щодо інших військовослужбовців виділили в окреме провадження, а слідство триває.