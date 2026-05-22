У Києві під час конфлікту з ТЦК побили ветерана

У Шевченківському районі Києва стався конфлікт між ветераном та представниками групи оповіщення, до якої входили військовослужбовці ТЦК. Чоловік дістав тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюватиме експертиза.

Про це повідомили у поліції Києва.

За попередньою інформацією, конфлікт стався за участю представників ТЦК та СП, а також ДФТГ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події.

“Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень”, — повідомили у поліції.

Розслідування триває.