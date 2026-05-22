Грози, град і шквали: на які області насувається негода

Сьогодні у більшості регіонів України очікуються грози, місцями град та шквали до 20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності через погіршення погодних умов.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами синоптиків, вдень 22 травня грози очікуються майже по всій території України, крім більшості західних областей.

У південних, центральних областях, окрім Полтавської, а також на Харківщині місцями прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Через негоду оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту — йдеться в повідомленні.

Окреме штормове попередження оголосили для Києва та Київської області. У найближчу годину та до кінця доби 21 травня там очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.