Після удару по Сизрані у РФ залишилися лише два великі НПЗ, які не атакували українські дрони — ЗМІ

Україна з початку повномасштабної війни атакувала всі великі нафтопереробні заводи у європейській частині Росії, окрім двох підприємств за Уралом. Загалом зафіксовано щонайменше 158 ударів по російських НПЗ.

Про це пише видання Вот Так.

21 травня українські дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області. Це вже одинадцятий удар по підприємству з початку війни.

За підрахунками видання, найчастіше під ударами опинялися Рязанський і Саратовський НПЗ — по 15 атак на кожен. По 12 ударів зафіксовано по Афіпському, Ільському та Туапсинському НПЗ у Краснодарському краї.

Після удару по заводу «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі у Росії майже не залишилося великих НПЗ із потужністю понад 10 млн тонн на рік, які раніше не атакували. Винятком залишаються лише Омський та Ангарський НПЗ, розташовані за Уралом.

За даними аналітиків, Україна атакувала 24 із 33 російських НПЗ потужністю понад 1 млн тонн нафти на рік. Найнасиченішим за кількістю ударів став 2025 рік — тоді зафіксували 88 атак. У 2026 році Україна вже завдала 32 удари по російських НПЗ, що майже дорівнює показнику за весь 2024 рік.

Reuters раніше повідомляло, що через атаки дронів майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії зупинили або скоротили виробництво. За даними агентства, на 16 заводах обсяги переробки скоротилися приблизно на 700 тисяч барелів на добу порівняно з минулим роком.