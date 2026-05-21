Суд призначив понад пів мільярда гривень застави у справі про розкрадання газу на Прикарпатті

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про розкрадання природного газу з газотранспортної системи України. Загальна сума застав перевищила пів мільярда гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваними є керівник та троє працівників приватного газовидобувного підприємства, яких вважають учасниками масштабної схеми незаконного відбору газу.

Суд застосував до всіх чотирьох фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розмір застав становить 166 млн грн, 200 млн грн, 998 тис. грн та 173 млн грн відповідно.

В Офісі генпрокурора заявили, що суд врахував ризики та розмір збитків, завданих економічним інтересам держави.

За версією слідства, упродовж 2022–2025 років працівники приватної компанії нелегально відібрали з державної газотранспортної системи та реалізували на ринку 8 млн кубометрів газу.

Вартість незаконно реалізованого палива оцінюють у понад 200 млн грн.

Розслідування у справі триває.